В Литве планируют вакцинировать от Covid-19 на пляжах

Открыть пункты вакцинации на пляжах планируется, чтобы вакцина была как можно более доступной для тех, кто еще не решился вакцинироваться.

"Это звучит экстремально, но мы верим, что это подействует - палатки на пляжах Паланги, Швентойи. Мы хотим, чтобы вакцина достигала дома людей до самых дверей, чтобы можно было просто протянуть руку и привиться", - сказала порталу советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.