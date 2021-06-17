ВИДЕО ⟩ "Понял, что хищник стоит и следит за нами!" В Вентспилсском крае за работой лесорубов наблюдал волк

"Я работал и внезапно заметил волка. Взял телефон, вышел из кабины харвестера, чтобы заснять гостя. Волк просто без эмоций разглядывал нас, прошел мимо и неспешно ушел в лес. Это было с утра", - рассказал оператор харвестера Зинтис.

Вечером, когда рабочий день близился к концу, он заметил, что "волк никуда не ушел".

"Я понял, что хищник стоит где-то недалеко и следит за нами", - признался Зинтис. Они с коллегами предположили, что, возможно, волк охраняет нору. Согласно сказанному очевидцем, волк, который посетил место работы лесорубов утром, скорее всего, следил за ними в течение всего дня.

Впервые хищника заметил другой коллега, однако он не заснял животное. Судя по всему, на видео - самец.