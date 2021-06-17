Пт, 18.06.2021
Обязательная вакцинация должна быть последним из возможных вариантов. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки

ВИДЕО ⟩ "Понял, что хищник стоит и следит за нами!" В Вентспилсском крае за работой лесорубов наблюдал волк

Редакция журнала Medības получила очередное доказательство того, что волки не боятся лесной техники и могут длительно наблюдать за человеком. Оператор харвестера Зинтис снял волка, который неспешно прогуливается по лесосеке. Дойдя до опушки леса, животное остановилось и стало наблюдать за работой людей. 

"Я работал и внезапно заметил волка. Взял телефон, вышел из кабины харвестера, чтобы заснять гостя. Волк просто без эмоций разглядывал нас, прошел мимо и неспешно ушел в лес. Это было с утра", - рассказал оператор харвестера Зинтис. 

Вечером, когда рабочий день близился к концу, он заметил, что "волк никуда не ушел".

"Я понял, что хищник стоит где-то недалеко и следит за нами", - признался Зинтис. Они с коллегами предположили, что, возможно, волк охраняет нору. Согласно сказанному очевидцем, волк, который посетил место работы лесорубов утром, скорее всего, следил за ними в течение всего дня. 

Впервые хищника заметил другой коллега, однако он не заснял животное. Судя по всему, на видео - самец. 

Эта встреча произошла в лесах Вентспилсского края. И это не первый случай, когда 30-летний оператор харвестера встретился лицом к лицу с волком.

НАВЕРХ
Back