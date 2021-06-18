Павлютс: обязательная вакцинация - неправильное направление

Утром в пятницу в интервью передаче LTV "Rīta panorāma" Министр признал, что обязательная вакцинация - неправильное направление, так как вакцинация от Covid-19 в Латвии по-прежнему должна быть добровольной.

"На тех предприятиях, где работники вакцинироваться не хотят, в рамках возможного надо дать возможность осуществлять другие обязанности, конечно, если такие есть, так как уволить их нельзя. Однако, по моему мнению, общество нужно продолжать просвещать и убеждать в необходимости вакцинации, так как она происходит не в интересах только одного индивидуума, а в интересах всего общества, особенно это надо понимать представителям тех профессий, у которых работа с другими людьми является рабочей обязанностью", - сказал Павлютс.

Кроме того, он напомнил, что хоть заболеваемость Covid-19 и снижается, но в рамках Евросоюза наша страна находится среди тех, где по-прежнему довольно много случаев заболевания. "Мы не можем терять осторожность, призываю всех вакцинироваться", - добавил министр.

На вопрос, как еще больше убедить общество вакцинироваться, министр ответил, что главная целевая аудитория Министерства здравоохранений теперь не только пожилые, но и та часть общества, которая еще сомневается и не приняла решение.

Таким образом, в последней кампании, чтобы убедить в необходимости вакцинации, особо идет работа с тремя группами - пенсионерами, учителями и медиками.

"И медик - всего лишь человек, которому доступна различная информация о вакцинации, в том числе и фейковые новости. Для того, чтобы медики получили более обширную информацию о вакцинации, организуются семинары. Кроме того, планируется встретиться с семейными врачами, чтобы попытаться объяснить, почему пенсионеры в Латвии довольно медленно вакцинируются от Covid-19, больше ведется работы и с образовательными учреждениями, чтобы убедить педагогов в необходимости вакцинироваться от Covid-19", - рассказал министр.

Однако он повторно отметил, что тянуть с вакцинацией не стоит, особенно, если жители Латвии хотят, чтобы школы с 1 сентября открылись и учеба проходила очно, а также, чтобы кафе могли продолжать работу.

"Единственный путь - преодолеть опасения, поверить медикам и науке и вакцинироваться от Covid-19", - отметил министр.

Напомним, с начала вакцинации в Латвии по крайней мере одну прививку от Covid-19 сделали 30% населения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 11 148 человек, в том числе первую дозу - 3220, вторую - 6533, а 1395 человек привились вакциной Johnson & Johnson (J&J), которая вводится один раз.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 в целом получили 577 410 человек, завершили процесс вакцинации 464 417 человек.