В Литве подтверждено 72 новых случая Covid-19, в Эстонии - 56

За минувшие сутки в Литве подтверждено 72 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За минувшие сутки в Литве проведено 6 018 молекулярных тестов (ПЦР) и 5 632 антигенных теста на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 83,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,1%.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3832 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 56 из них, то есть 1,5 процента.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (21, в том числе 15 в Таллинне).
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 56,1 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 1,5 процента.
За сутки в больницах открыто 4 новых историй болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 52 пациентам, на искусственном дыхании двое из них. Средний возраст госпитализированных 67 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 35, то есть 67,3 процента. Новых летальных исходов в связи с коронавирусом за сутки не зарегистрировано.
За сутки введены 14 111 доз вакцины, всего привиты 536 363 человек, курс вакцинации завершили 379 803 человека. Охват вакцинацией взрослого населения по крайней мере одной дозой составляет 49,5 процента.