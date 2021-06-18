В Литве подтверждено 72 новых случая Covid-19, в Эстонии - 56

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 72 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки в Литве проведено 6 018 молекулярных тестов (ПЦР) и 5 632 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 83,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3832 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 56 из них, то есть 1,5 процента.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (21, в том числе 15 в Таллинне).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 56,1 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 1,5 процента.

За сутки в больницах открыто 4 новых историй болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 52 пациентам, на искусственном дыхании двое из них. Средний возраст госпитализированных 67 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 35, то есть 67,3 процента. Новых летальных исходов в связи с коронавирусом за сутки не зарегистрировано.