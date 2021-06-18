Пт, 18.06.2021
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Алексей Навальный

Чешский нападающий Патрик Шик вышел в лидеры бомбардиров Евро-2020

Патрик Шик (слева) ФОТО: AFP/SCANPIX

Сборные Чехии и Хорватии сыграли вничью во втором туре группового этапа Евро-2020.

Матч проходил на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и завершился вничью - 1:1.

Счёт в матче на 36-й минуте открыла сборная Чехии благодаря точному удару Патрика Шика с пенальти. В самом начале второго тайма сборная Хорватии отыгралась благодаря полузащитнику Ивану Перишичу.

Отметим, что для Шика этот гол стал третьим на турнире. В первом туре форвард оформил дубль в ворота сборной Шотландии. На данный момент Шик является лучшим бомбардиром Евро-2020.

Напомним, в одной группе с хорватами и чехами выступают национальные команды Англии и Шотландии, очная встреча которых состоится сегодня в 22:00.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

  • 18 июня, 22:00, Англия - Шотландия

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

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