Англия и Шотландия не смогли выявить победителя
Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью во втором туре группового этапа Евро-2020.
Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью во втором туре группового этапа Евро-2020.
Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился со счётом 0:0.
Сборная Англии владела преимуществом на протяжении всего матча, но Шотландия достойно противостояла фавориту встречи и сумела сохранить свои ворота на замке.
Отметим, что за весь матч сборная Англии нанесла всего один удар в створ ворот слперника, который во втором тайме произвёл Мэйсон Маунт.
По итогам двух туров сборные Англии и Чехии набрали по 4 очка и возглавляют группу. В заключительном туре именно эти сборные сыграют друг с другом. Третье и четвёртое место в группе делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку.
Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:
За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!