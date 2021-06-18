Англия и Шотландия не смогли выявить победителя

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился со счётом 0:0.

Сборная Англии владела преимуществом на протяжении всего матча, но Шотландия достойно противостояла фавориту встречи и сумела сохранить свои ворота на замке.

Отметим, что за весь матч сборная Англии нанесла всего один удар в створ ворот слперника, который во втором тайме произвёл Мэйсон Маунт.

По итогам двух туров сборные Англии и Чехии набрали по 4 очка и возглавляют группу. В заключительном туре именно эти сборные сыграют друг с другом. Третье и четвёртое место в группе делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу :

19 июня, 16:00, Венгрия - Франция

19 июня, 19:00, Португалия - Германия

19 июня, 22:00, Испания - Польша