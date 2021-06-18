"Это дело об изнасиловании, а не о порнографии". 34 женщины подали в суд на Pornhub

Юристы истцов обвиняют портал в создании места торговли детской порнографией и "содержания любого другого вида" с принудительным сексом.
"Это дело об изнасиловании, а не о порнографии", - говорится в иске, характеризующем портал как "возможно, крупнейшее хранилище детской порнографии в Северной Америке и за ее пределами".
Истцы живут в США и за рубежом и все, за исключением одной, хотят сохранить анонимность.
14 женщин указали, что были несовершеннолетними, когда их снимали,
и их стоит считать "жертвами торговли детским сексом".
Представляющий женщин юрист Майкл Боу телеканалу CBS News заявил, что суд может приговорить MindGeek выплатить его клиенткам сотни миллионов долларов.