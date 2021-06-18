Пт, 18.06.2021
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Алексей Навальный

"Это дело об изнасиловании, а не о порнографии". 34 женщины подали в суд на Pornhub

Иллюстративное фото ФОТО: Jack Taylor / AFP

В Калифорнии 34 женщины подали в суд на порнографический портал Pornhub, обвинив его и его материнскую компанию в осознанном получении прибыли от видео с изнасилованиями и сексуальным использованием, в том числе несовершеннолетних.

Юристы истцов обвиняют портал в создании места торговли детской порнографией и "содержания любого другого вида" с принудительным сексом.

"Это дело об изнасиловании, а не о порнографии", - говорится в иске, характеризующем портал как "возможно, крупнейшее хранилище детской порнографии в Северной Америке и за ее пределами".

Истцы живут в США и за рубежом и все, за исключением одной, хотят сохранить анонимность.

14 женщин указали, что были несовершеннолетними, когда их снимали,

и их стоит считать "жертвами торговли детским сексом".

Представляющий женщин юрист Майкл Боу телеканалу CBS News заявил, что суд может приговорить MindGeek выплатить его клиенткам сотни миллионов долларов.

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