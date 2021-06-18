В России скорая привезла больного Covid-19 к зданию администрации, чтобы добиться его госпитализации

У здания обладминистрации Владимира бригада устроила акцию протеста, включив сирены.

В итоге, протест оказался удачным. Как сообщает портал 7х7, спустя 20 минут после начала протеста место в больнице для пациента нашлось. Впрочем, нашлось оно не во Владимире, а в Муроме, находящимся в 130 километрах.

"Мы боролись за жизнь пациента в нашем бюрократическом государстве", - рассказала о решении везти больного к зданию областной администрации фельдшер бригады и активист профсоюза работников медицины Анна Матюкова.