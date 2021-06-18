Пт, 18.06.2021
Этому советскому наследию необходимо положить конец, иначе вернувшиеся из-за границы наши соотечественники и молодые люди, не выучившие русский язык, будут вытеснены с рынка труда. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
2

В России скорая привезла больного Covid-19 к зданию администрации, чтобы добиться его госпитализации

Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Maxim Shemetov

Во Владимире бригада скорой помощи привезла пациента с Covid-19 к зданию областной администрации, так как городские больницы из-за нехватки мест отказались принять больного, сообщает The Insider.

У здания обладминистрации Владимира бригада устроила акцию протеста, включив сирены.

В итоге, протест оказался удачным. Как сообщает портал 7х7, спустя 20 минут после начала протеста место в больнице для пациента нашлось. Впрочем, нашлось оно не во Владимире, а в Муроме, находящимся в 130 километрах.

"Мы боролись за жизнь пациента в нашем бюрократическом государстве", - рассказала о решении везти больного к зданию областной администрации фельдшер бригады и активист профсоюза работников медицины Анна Матюкова.

Она отметила, что госпитализация пациента была неотложна, так как из-за Covid-19 мужчина уже не мог самостоятельно дышать.

НАВЕРХ
Back