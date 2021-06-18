Вчера из водоемов вытащили тела двух утонувших

Одного утонувшего вытащили из карьера в Саласпилсском крае, второго - из реки в Юрмале.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 57 вызовов. 22 были связаны с тушением пожаров, 25 - со спасательными работами, а десять оказались ложными.