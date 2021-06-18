Пт, 18.06.2021
Рижский центральный вокзал - транспортная артерия, которую необходимо развивать с особой тщательностью, чтобы он отвечал ожиданиям жителей Латвии и принципам устойчивого развития. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения

Вчера из водоемов вытащили тела двух утонувших

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Вчера из водоемов были вытащены двое погибших людей, сообщает агентство LETA.

Одного утонувшего вытащили из карьера в Саласпилсском крае, второго - из реки в Юрмале.

Тала погибших переданы сотрудникам Госполиции.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 57 вызовов. 22 были связаны с тушением пожаров, 25 - со спасательными работами, а десять оказались ложными.

НАВЕРХ
Back