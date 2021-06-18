Вчера из водоемов вытащили тела двух утонувших
Вчера из водоемов были вытащены двое погибших людей, сообщает агентство LETA.
Вчера из водоемов были вытащены двое погибших людей, сообщает агентство LETA.
Одного утонувшего вытащили из карьера в Саласпилсском крае, второго - из реки в Юрмале.
Тала погибших переданы сотрудникам Госполиции.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 57 вызовов. 22 были связаны с тушением пожаров, 25 - со спасательными работами, а десять оказались ложными.