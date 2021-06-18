Политзаключенного уже дважды отправляли в карцер за просьбу, чтобы с ним говорили по-белорусски

"Первый раз еще до суда отправили на трое суток в карцер за то, что он сотрудникам задавал вопрос на белорусском: "Навошта?" Их это раздражало. На свидании 8 июня Володар сказал, что, кажется, смягчились насчет его белорусского имени и его белорусского языка. Но, как оказалось, нет. 15 июня у нас было второе свидание. Володар сказал, что успел за это время снова отбыть трое суток в карцере. Говорит, что конкретный полковник очень раздражался из-за его белорусского языка”, - рассказала "Нашей Ниве" Ирина Анатольевна.

Председатель Общества белорусского языка (ТБМ) Елена Анисим прислала письма в учреждения МВД, в которых заявила об угнетении заключенных членов ТБМ за использование белорусского языка.

Она отметила, что это нарушение Конституции. Анисим предложила "провести разъяснительную работу в системе МВД о недопустимости преследования заключенных за пользование государственным белорусским языком".

59-летний Цурпанов сначала был приговорен к 3 годам химии, потом наказание заменили колонией. Химию присудили за то, что он якобы оскорбил двух судей во время процессов по административным делам.

Володарь (по-белорусски Валадар) - это старое славянское имя. Так, в частности, звали одного из князей минских и полоцких.

В начале февраля 2021 года активиста направили отбывать химию в исправительное учреждение №46 в Круглом.

Однако 16 марта стало известно, что Цурпанова поместили в СИЗО тюрьмы №4 в Могилеве. Ему вменили в вину статью 415 УК (уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы). Согласно постановлению, Цурпанов "допустил ряд нарушений порядка и условий отбывания наказания". Среди них упоминается лежание на кровати в неразрешенное время и незаправленное спальное место.

Сам он на своей странице в Facebook утверждал, что дело возбуждено в отношении него за то, что он соглашался работать только при соблюдении его трудовых прав - требовал зарплату, соответствующую минимальному размеру, гарантированному государством.

В результате Цурпанова приговорили к 2 годам колонии в условиях общего режима.

Цурпанов - известный в Могилеве активист оппозиции с конца 1980-х годов, руководил областной организацией Партии БНФ. В 1997-м голодал 10 дней в изоляторе. В августе 2020-го добился встречи с руководителями городской и областной исполнительной власти Могилева.