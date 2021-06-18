Фото ⟩ В Латвии гостит премьер-министр Литвы

Как сообщили в канцелярии президента, Левитс и Шимоните выразили удовлетворение исторически хорошими отношениями между странами Балтии и тесным сотрудничеством Литвы и Латвии.

Также обсуждалось восстановление экономики ЕС после пандемии, и президент и литовский премьер отметили, что странам Балтии следует теснее сотрудничать в области "зеленой" экономики и дружественных для окружающей среды проектов.

Также Левитс и Шимоните обсудили реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, подчеркнув необходимость обеспечить эффективное управление, чтобы проект был завершен в сроки.

Президент и премьер-министр Литвы коснулись ситуации в соседней Беларуси, отметив, что ЕС должен проводить эффективную политику санкций в отношении Беларуси, а Латвия и Литва продолжат оказывать поддержку стремлению белорусского народа к демократии.

После этого прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

Затем состоится встреча Шимоните и премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша и переговоры делегаций в Кабинете министров. По итогам переговоров Шимоните и Кариньш выступят на пресс-конференции.