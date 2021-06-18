В Ялте из-за наводнений объявлена чрезвычайная ситуация

Наводнения в Ялте начались после сильных ливней, в результате чего река Водопадная вышла из берегов. Наводнения в городе начались после того, как в течение шести часов выпала месячная норма осадков.

По информации городских властей, центр Ялты из-за наводнений закрыт. Чтобы предотвратить возникновение коротких замыканий, на некоторых улицах города отключено электричество.

В Ялте введён режим ЧС из-за подтоплений, проводится эвакуация жителей:https://t.co/T0qbHQdQ0H pic.twitter.com/vNElI5AmEV — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 18, 2021

Власти Ялты временно прекратили подачу воды в дома после затопления города. Жителей попросили запастись водой.



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Видео: соцсети pic.twitter.com/ompriCneYk — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 18, 2021

Власти Крыма прогнозируют, что сильные ливни ожидаются на полуострове и в последующие несколько дней.