Пт, 18.06.2021
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Талис Линкайтс, министр сообщения

В Ялте из-за наводнений объявлена чрезвычайная ситуация

ФОТО: Ekrānuzņēmums/Facebook

В Ялте из-за наводнений объявлена чрезвычайная ситуация, жителей города призывают оставаться дома, пишет "Дождь".

Наводнения в Ялте начались после сильных ливней, в результате чего река Водопадная вышла из берегов. Наводнения в городе начались после того, как в течение шести часов выпала месячная норма осадков.

По информации городских властей, центр Ялты из-за наводнений закрыт. Чтобы предотвратить возникновение коротких замыканий, на некоторых улицах города отключено электричество.

Власти Крыма прогнозируют, что сильные ливни ожидаются на полуострове и в последующие несколько дней.

Напомним, на этой неделе после сильных ливней затопило и крымский город Керчь.

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