Павлютс: открытие пунктов в торговых центрах сделало вакцинацию "ближе к людям"

После открытия нового пункта возможностью привиться в нем уже воспользовались некоторые посетители.

Министр отметил, что всего в Латвии откроется 25 новых пунктов вакцинации, десять из которых будут в Риге. Привиться здесь можно будет и по записи, и без нее.

Павлютс также сообщил, что врачи будут выезжать на мероприятия, такие как ярмарки, чтобы люди могли пройти вакцинацию и до Янова дня.

Министр поблагодарил медсестру Ину Озолиню, которая привила от Covid-19 уже 4 000 человек. Озолиня призвала людей приходить в Galleria Riga на вакцинацию, где медики позаботятся о том, чтобы все было сделано профессионально и укол не был болезненным.

Как сообщалось ранее, сегодня в трех торговых центрах Риги - Galleria Riga, Galerija Centrs и Domina - открылись пункты вакцинации от Covid-19.

21 июня откроются еще три пункта вакцинации в торговых центрах - в Alfa и Akropole в Риге и XL Sala в Лиепае. 28 июня пункт вакцинации откроется в торговом центре Riga Plaza.