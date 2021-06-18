Премьер Литвы: обязанность Балтии - не конкурировать за белорусские компании, а помогать людям

"Я не думаю, что это какая-то конкуренция. Позиция наших двух стран, а также Польши очень ясна - мы помогаем белорусским людям, которых преследует режим по различным причинам. И это различные люди - не только представители бизнеса, но и журналисты, активисты гражданского общества", - заявила в пятницу на пресс-конференции в Риге премьер-министр Литвы.

"Мы просто должны предоставить убежище людям, которые бегут от режима, и сделать все, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - добавила она.

Об этом Шимоните заявила после встречи с латвийским премьером Кришьянисом Кариньшем, отвечая на вопросы журналистов о большем количестве белорусских компаний, обосновывающихся в Литве, а не в Латвии.

Премьер подчеркнула, что обязанностью людей демократического мира является "создание возможности для этих людей в безопасности дождаться тех времен, когда они смогут вернуться к себе домой". Она также сказала, что ситуация не похожа на ту, когда страны конкурируют за инвестиции развитых стран.

"Насколько я понимаю, основная часть этих людей действительно хочет вернуться в Беларусь тогда, когда она будет свободной. (...) Наша цель - не конкурировать между собой в том, кто привлечет как можно больше конкретных людей. Вы видите, что многие люди из Беларуси нашли свое место и в Вильнюсе, и в Варшаве, и в Латвии", - пояснила премьер.

"Если только бы мы могли в этом процессе поделиться каким-то опытом, решениями, возможно, какими-то финансовыми обязательствами, которые нужны, ведь литовское правительство выделило средства для этих процессов и общается с другими государствами-членами, с Еврокомиссий, и в этом, я думаю, мы должны сотрудничать", - сказала она.

В свою очередь Кариньш акцентировал, что обе страны "заинтересованы помочь белорусскому гражданскому обществу".

"То, каким образом ведет себя режим, ни в коем случае нельзя поддерживать, и мы общими усилиями поддерживаем санкции в отношении режима А. Лукашенко", - сказал он.