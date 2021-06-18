Испания отменяет обязательное ношение масок на улицах
Испания с 26 июня отменяет обязательное ношение масок в публичных местах вне помещений. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет AFP.
Испания с 26 июня отменяет обязательное ношение масок в публичных местах вне помещений. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет AFP.
"Это будет последний уикенд, когда мы носим маски на улице", - сообщил премьер.
По его словам, правительство примет соответствующее решение на особом заседании в четверг.
"В ближайшие дни наши улицы и наши лица вернут нормальный вид", - сказал Санчес.
Маски в общественном транспорте были введены мае в 2020 года, в течение нескольких недель маски стали обязательным требованием на улицах для всех людей старше шести лет.
За неношение масок грозит денежный штраф.
Испания в этом году на короткое время приняла закон, устанавливающий обязательным ношение масок на пляжах, однако из-за большого сопротивления общества изменила закон, постановив, что маски на пляже носить не надо, если возможно социальное дистанцирование.
В Испании с начала пандемии зарегистрировано уже более 3,7 миллионов случаев Covid-19, 80 000 из которых закончились летально.