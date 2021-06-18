Тайная депортация ⟩ Как Минск избавляется от иностранных организаций на территории страны

Другим вопросом, обсуждавшимся на брифинге, стала судьба трех активисток Союза поляков Беларуси, которые фактически были депортированы белорусскими властями. Глава СК Дмитрий Гора заявил, что представители Союза поляков Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева выехали в Польшу добровольно и без каких-либо условий. В то же время они остаются обвиняемыми по уголовному делу. В подтверждение этих слов было продемонстрировано видео, на котором запечатлено, как активистки пересекли польско-белорусскую границу.

Как рассказала руководитель лидского отделения Союза поляков Беларуси Ирена Бернацкая, 25 мая к ней зашел мужчина в маске и приказал идти с вещами на выход. Он сообщил, что ее отпускают домой. После этого ее посадили в машину и повезли в сторону границы. "Привезли на границу, я вышла, из других автобусов вышли Тишковская и Панишева. Мужчины, которые были в гражданском, переоделись в пограничную форму, еще какие-то люди присоединились. И так они нас перевели на польскую сторону. Без паспорта, без ничего бросили туда", - вспоминает подробности своей депортации Бернацкая.

Союз поляков - крупнейшая польская национальная организация в Республике Беларусь с центром в Минске. Союз признан польскими властями, но не признается властями Беларуси. Работа союза направлена на гуманитарное сотрудничество и поддержку польского этнического меньшинства. В 2005 году белорусские власти обвиняли членов союза в шпионаже, однако конфликт удалось погасить. В июле 2018 года делегация, в которую входили представители парламента и правительства Польши, приезжала в Гродно для празднования тридцатилетия Союза поляков. Так что отношения между властями Беларуси и представителями союза казались если не благожелательными, то хотя бы нейтральными.

В начале марта 2021 года Союз поляков провел традиционную международную ярмарку ремесленников "Казюки-2021". 23 марта председатель Союза поляков Анжелика Борис вечером была задержана милицией у себя дома. Генпрокуратура Беларуси обвинила Борис в организации и проведении "незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества".

24 марта на закрытом заседании суда Анжелику Борис признают виновной и приговаривают к пятнадцати суткам ареста. Заседание было закрытым. 25 марта в офисах союза проводятся обыски и задерживают еще четырех человек - Анджея Почобута, Ирену Бернацкую, Анну Панишеву. 26 марта Польша ввела бессрочный запрет на въезд в страну судьи, которая наказала Борис сутками.

Все это время МИД Польши активно выступал с требованием освободить активистов и заявлением о неприемлемости репрессий белорусского режима в отношении поляков. Ситуация начала накаляться до такой степени, что Лукашенко пришлось ее комментировать. 6 апреля он сообщил, что не считает ситуацию вокруг Союза поляков Беларуси притеснением.

В апреле в белорусских медиа начали циркулировать слухи о том, что Анжелике Борис предложили выйти на свободу в обмен на согласие о депортации и она отказалась. 2 июня МИД Польши подтвердил информацию о пересечении белорусской границы активистами. 25 мая Марию Тишковскую, Ирену Бернацкую и Анну Панишеву тайно депортируют из страны. Двое активистов Союза поляков - глава организации Анжелика Борис и известный в Беларуси журналист Анджей Почобут остаются в заключении, оба отказались выезжать. Их обвиняют в разжигании межнациональной вражды или розни, подробности уголовного дела неизвестны. По этой статье грозит от 5 до 12 лет заключения.

Чтобы дезавуировать слухи о секретных договоренностях между Польшей и Беларусью, представители пресс-службы Александра Лукашенко провели пресс-конференцию, на которой рассказали, что решение о депортации активистов Союза поляков было принято по (внимание!) просьбе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Разговор состоялся в середине апреля. При чем тут Назарбаев - понять сложно. А польские дипломаты заявляют, что "в результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая 2021 года в Польшу приехали активистки польского меньшинства из Беларуси Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева", говорилось в официальном заявлении министерства.