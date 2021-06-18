В Латвии самый высокий показатель распространения Covid-19 в Европе

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составляет 153,7 случая, что является самым высоким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Хотя заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается, в других странах Европы она снижается намного быстрее, поэтому самоизоляция в Латвии необязательна после въезда уже из 20 стран.

Список безопасных стран значительно расширился, поскольку по общеевропейскому решению порог зеленого списка увеличен также и в Латвии - с 50 до 75 случаев на 100 000 населения.

Таким образом самоизоляцию в Латвии не надо соблюдать при въезде из Эстонии, Швейцарии, Норвегии, Хорватии, Монако, Словакии, Италии, Австрии, Германии, Чехии, Лихтенштейна, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Польши, Румынии, Исландии, Мальты, Сан-Марино и Ватикана.

Принимая во внимание измененный порядок, путешественники, которые завершили полный процесс вакцинации от Covid-19, переболели коронавирусом или имеют сертификат Covid-19, не должны соблюдать правила самоизоляции, приезжая в Латвию из любой страны ЕС/ЕЭЗ, включенной в зеленый или желтый список.

В свою очередь те, у кого нет сертификата Covid-19, должны соблюдать самоизоляцию после въезда в Латвию из Дании, Нидерландов, Испании, Швеции, Словении, Греции, Бельгии, Литвы, Андорры, Франции, Ирландии, Кипра, Португалии и Люксембурга.

В Дании и Нидерландах зарегистрирован самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 после Латвии - 152,6 и 138,5 случая соответственно. В Литве кумулятивный показатель составляет 113,3 случая, в Эстонии - 74,8 случая. Таким образом, Эстония исключена из желтого списка стран ЕС/ЕЭЗ с высоким уровнем риска и включена в зеленый список стран с низким уровнем риска для здоровья населения.

Согласно данным SPKC, самый низкий кумулятивный показатель зарегистрирован в Ватикане и Сан-Марино - в настоящее время он составляет 0. На Мальте 14-дневный кумулятивный показатель составляет 9,1 случая на 100 000 жителей.