Видео ⟩ Группа молодых людей в Вецмилгрависе угнала электровелосипед и подожгла его

Компания узнала о краже взятого напрокат электрического велосипеда возле станции Ziemeļblāzma через несколько секунд после того, как система, к которой был подключен автомобиль, объявила, что велосипед был куда-то перемещен, но оплата за поездку не была произведена.

Как выяснилось из видеозаписей камер видеонаблюдения железной дороги, в момент кражи возле электровелосипеда находились двое мужчин, возможно молодых людей. Правда, подростки почувствовали, что владельцы могут попытаться задержать их, поэтому постарались как можно скорее увезти велосипед в отдаленное место.

Точный маршрут, по которому двигались воры, указан в записях отслеживания компании. По рельсам, потом по железной дороге и дальше в лес.

Несмотря на то, что сотрудники охранного предприятия вместе с хозяевами спешили, все же потребовалось некоторое время, чтобы добраться до места назначения.

При осмотре леса были обнаружены детали велосипеда. Глядя на обломки, можно сделать вывод, что аккумулятор был украден.

"Скорее всего, источник питания велосипеда не был целью воров, потому что использовать в будущем его будет сложно", - признает представитель компании Ride, Эдгар.

Он призывает всех, кто видел в прошлую субботу, что кто-то тащит красный электровелосипед в сторону леса и сможет выявить возможных нарушителей - связаться с ним в частном порядке или сообщить в правоохранительные органы.

По сообщению полиции, в настоящее время решение о возбуждении уголовного дела еще не принято, так как материалы видеокамеры изучаются для более полной ясности.