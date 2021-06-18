Названы места в Латвии, где было выявлено наибольшее количество новых случаев Covid-19

С учетом того, что за прошедшие сутки в Риге было зарегистрировано 32 новых случая Covid-19, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в столице в настоящее время составляет 734 случая.

В Юрмале в четверг было выявлено шесть новых случаев заражения, в Сигулдском крае - пять, а в Лиепайском, Ливанском и Резекненском крае - по четыре. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки было зарегистрировано меньше инфицированных.

Где больше всего?

Наибольшее общее количество случаев Covid-19 за последние две недели выявлено в Риге - 734, Даугавпилсе - 156, Елгаве - 89, Лиепае - 74, а в Юрмале - 47 случаев. При этом за последние 14 дней в 13 краях не зарегистрировано ни одного случая Covid-19.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления (ЦСУ) о населении краев на начало 2021 года и данных SPKC о новых случаях Covid-19, показывают, что двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 117,8 случая.

В 33 самоуправлениях этот показатель выше, а в 16 превышен на 50%.