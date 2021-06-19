Фото ⟩ Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук впервые стала мамой

Кищук поделилась в соцсетях фотографией во время беременности. О том, что 27-летняя исполнительница ждет ребенка, поклонники не знали. Девушка давно не делилась свежими снимками и скрывала свое интересное положение от фолловеров.

Но вот 18 июня Катя сообщила о радостном событии. На снимках малыша видно только его крохотную ножку.

"Baby Rain is finally here", - написала Кищук под снимком.

Подписчики были просто ошарашены этой новостью. Это можно было понять из их эмоциональных комментариев. Свои поздравления, включающие нескрываемое удивление, оставили многочисленные коллеги Кищук из мира шоу-бизнеса - Глюкоза, Виктория Дайнеко, Рита Дакота и многие другие.

Согласно последней информации, певица состоит в отношениях с британским рэпером Slowthai. Об их романе стало известно в январе 2020 года. Ходили слухи о свадьбе, но Катя старается личную жизнь не афишировать.

Напомним, в 2018 году Катя Кищук покинула группу Serebro после смены состава. Девушка тогда ушла не только из коллектива, но и из продюсерского центра Максима Фадеева, а также лишилась своего многомиллионного Instagram-аккаунта, но это ей не помешало создать новый и мгновенно вернуть своих подписчиков.

Всего за три года участия в группе Кищук успела полюбиться поклонникам, выпустить 10 синглов и сняться в девяти видеоклипах. Ее голос можно услышать в треках "Пройдет", "Между нами любовь", "В космосе", Young Yummy Love и Chocolate.