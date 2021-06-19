Фото ⟩ Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук впервые стала мамой
18 июня экс-солистка группы Serebro Катя Кищук на своей Instagram-странице сообщила, что стала мамой.
18 июня экс-солистка группы Serebro Катя Кищук на своей Instagram-странице сообщила, что стала мамой.
Кищук поделилась в соцсетях фотографией во время беременности. О том, что 27-летняя исполнительница ждет ребенка, поклонники не знали. Девушка давно не делилась свежими снимками и скрывала свое интересное положение от фолловеров.
Но вот 18 июня Катя сообщила о радостном событии. На снимках малыша видно только его крохотную ножку.
Подписчики были просто ошарашены этой новостью. Это можно было понять из их эмоциональных комментариев. Свои поздравления, включающие нескрываемое удивление, оставили многочисленные коллеги Кищук из мира шоу-бизнеса - Глюкоза, Виктория Дайнеко, Рита Дакота и многие другие.
Согласно последней информации, певица состоит в отношениях с британским рэпером Slowthai. Об их романе стало известно в январе 2020 года. Ходили слухи о свадьбе, но Катя старается личную жизнь не афишировать.
Напомним, в 2018 году Катя Кищук покинула группу Serebro после смены состава. Девушка тогда ушла не только из коллектива, но и из продюсерского центра Максима Фадеева, а также лишилась своего многомиллионного Instagram-аккаунта, но это ей не помешало создать новый и мгновенно вернуть своих подписчиков.
Всего за три года участия в группе Кищук успела полюбиться поклонникам, выпустить 10 синглов и сняться в девяти видеоклипах. Ее голос можно услышать в треках "Пройдет", "Между нами любовь", "В космосе", Young Yummy Love и Chocolate.
Катя смогла убедить поклонников, что не собирается бросать музыку, и создала сольный проект KATERINA. Ее первый альбом под названием 22К увидел свет летом 2019 года. Он состоит из 10 песен на русском языке.