В Москве за минувшие сутки рекордное количество новых заболевших Covid-19
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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В Москве за минувшие сутки - рекордные девять тысяч новых заболевших
Накануне в российской столице зарегистрировали суточный максимум больных с начала эпидемии – 9056 инфицированных, 78 человек умерли. Всего с начала эпидемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели 1 269 145 человек, число умерших составило 21 276 человек.
В этой связи московские власти запретили массовые мероприятия с участием более 1 тысячи человек, будут закрыты фан-зоны для болельщиков и танцполы, однако кинотеатры и театры продолжат работать. Кроме того, запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, в караоке и на дискотеках.
Власти Москвы и Подмосковья ранее обязали провести вакцинацию 60% всех работающих в ряде сфер экономики: в общепите, торговле, клиентских структурах банков, сферах транспорта, ЖКХ и энергетики, а также сотрудников театров, музеев, библиотек, МФЦ, салонов красоты, фитнес-клубов, спа и массажных салонов. Кроме того, вакцинироваться от коронавируса обязаны будут госслужащие. Штрафы для бизнеса за невыполнение этих требований составят до 1 млн рублей.
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