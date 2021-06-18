Пт, 18.06.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии
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В Москве за минувшие сутки рекордное количество новых заболевших Covid-19

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Москве за минувшие сутки - рекордные девять тысяч новых заболевших. Больницы не будут планово лечить людей без прививки, эксперты считают, что вакцинация не поможет погасить вспышку.
  • Центральная избирательная комиссия России предлагает сделать осенние выборы в ГосДуму трехдневными. В Москве задержали муниципального депутата от партии Яблоко, которая сообщила о намерении баллотироваться.
  • МВД Беларуси требует признать экстемистскими материалы поратал Тут.бай. А правозашитный центр "Весна" подсчитал, что в стране сейчас более пятисот политзаключенных
  • Ялту затопило из-за проливных дождей. Российские власти аннексированного Крыма закрыли въезд в город и отключили электричество и электроснабжение.

В Москве за минувшие сутки - рекордные девять тысяч новых заболевших

Накануне в российской столице зарегистрировали суточный максимум больных с начала эпидемии – 9056 инфицированных, 78 человек умерли. Всего с начала эпидемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели 1 269 145 человек, число умерших составило 21 276​ человек.

В этой связи московские власти запретили массовые мероприятия с участием более 1 тысячи человек, будут закрыты фан-зоны для болельщиков и танцполы, однако кинотеатры и театры продолжат работать. Кроме того, запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, в караоке и на дискотеках.

Власти Москвы и Подмосковья ранее обязали провести вакцинацию 60% всех работающих в ряде сфер экономики: в общепите, торговле, клиентских структурах банков, сферах транспорта, ЖКХ и энергетики, а также сотрудников театров, музеев, библиотек, МФЦ, салонов красоты, фитнес-клубов, спа и массажных салонов. Кроме того, вакцинироваться от коронавируса обязаны будут госслужащие. Штрафы для бизнеса за невыполнение этих требований составят до 1 млн рублей.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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