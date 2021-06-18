5 самых слабовольных знаков Зодиака

Рыбы

Представители этого знака Зодиака сразу замечают, кто есть кто, поэтому иногда им бывает очень сложно сказать человеку "нет". Рыбы склонны ставить чужие потребности выше собственных, а это означает, что, несмотря на свое нежелание, они все равно готовы смириться с определенными вещами.

Рожденные под этим знаком предпочтут позволить окружающим делать и вести себя так, как им заблагорассудится,

но не станут высказывать свое мнение и портить людям настроение.

Рак

У Раков доброе сердце, которым могут воспользоваться окружающие. Эти люди хотят как следует позаботиться о близких и сделать так, чтобы им было с ними комфортно, поэтому делают практически все, что те захотят. У Раков определенно есть свои чувства и мнение, но если дорогой им человек говорит что-то противоречащее их мнению, они встанут на его сторону.

Раки хотят, чтобы их считали хорошими и заботливыми людьми, поэтому при необходимости они готовы отодвинуть свои чувства на второй план.

Весы

Весы искренне желают, чтобы все люди были счастливы. И хотя они понимают, что это не всегда достижимо, все равно делают все возможное. А если результат будет не совсем соответствовать ожиданиям этих людей, они посчитают это адекватной ценой за то, чтобы окружающие хорошо провели время без ненужных драм.

Водолей

Водолеи заботятся о других, с этим никто спорить не станет. И хотя у них определенно строгое представление и мнение о том, что должно быть сказано или сделано, эти люди не тратят свое время на споры и сопротивление кому-либо, если в долгосрочной перспективе данный вопрос не имеет для них особого значения.

Рожденные под знаком Водолея предпочитают не ввязываться в споры, поскольку просто считают, что они того не стоят.

Дева

Хотя это и шокирует, но ни у кого не вызывает удивления тот факт, что Девы - слабовольные люди. У них высокие стандарты, и они привыкли критиковать, но при этом знают, что большинство людей на самом деле вообще их не слушают, даже если и должны это делать. Девы могут настаивать на правильности своего совета или предложения (потому что уверены в них), но если кто-то им возразит, они спокойно это "проглотят".