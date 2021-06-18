Сб, 19.06.2021
Вот что надо пить! Криштиану Роналду, лидер сборной Португалии по футболу
Криштиану Роналду, лидер сборной Португалии по футболу

5 самых слабовольных знаков Зодиака

ФОТО: pixabay.com/smadore

Этим людям очень сложно сказать другим "нет", и на то есть свои причины, уверяют астрологи.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака сразу замечают, кто есть кто, поэтому иногда им бывает очень сложно сказать человеку "нет". Рыбы склонны ставить чужие потребности выше собственных, а это означает, что, несмотря на свое нежелание, они все равно готовы смириться с определенными вещами.

Рожденные под этим знаком предпочтут позволить окружающим делать и вести себя так, как им заблагорассудится,

но не станут высказывать свое мнение и портить людям настроение.

Рак

У Раков доброе сердце, которым могут воспользоваться окружающие. Эти люди хотят как следует позаботиться о близких и сделать так, чтобы им было с ними комфортно, поэтому делают практически все, что те захотят. У Раков определенно есть свои чувства и мнение, но если дорогой им человек говорит что-то противоречащее их мнению, они встанут на его сторону.

Раки хотят, чтобы их считали хорошими и заботливыми людьми, поэтому при необходимости они готовы отодвинуть свои чувства на второй план.

Весы

Весы искренне желают, чтобы все люди были счастливы. И хотя они понимают, что это не всегда достижимо, все равно делают все возможное. А если результат будет не совсем соответствовать ожиданиям этих людей, они посчитают это адекватной ценой за то, чтобы окружающие хорошо провели время без ненужных драм.

Водолей

Водолеи заботятся о других, с этим никто спорить не станет. И хотя у них определенно строгое представление и мнение о том, что должно быть сказано или сделано, эти люди не тратят свое время на споры и сопротивление кому-либо, если в долгосрочной перспективе данный вопрос не имеет для них особого значения.

Рожденные под знаком Водолея предпочитают не ввязываться в споры, поскольку просто считают, что они того не стоят.

Дева

Хотя это и шокирует, но ни у кого не вызывает удивления тот факт, что Девы - слабовольные люди. У них высокие стандарты, и они привыкли критиковать, но при этом знают, что большинство людей на самом деле вообще их не слушают, даже если и должны это делать. Девы могут настаивать на правильности своего совета или предложения (потому что уверены в них), но если кто-то им возразит, они спокойно это "проглотят".

Где-то в глубине души Девам нравится оказываться в неприятных ситуациях, которые они могут "исправить", поэтому в конечном итоге у них все будет хорошо.

НАВЕРХ
Back