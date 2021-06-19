В России разбился самолет с парашютистами - погибли девять человек
В Кемеровской области России на аэродроме Танай потерпел крушение самолет Le L-410, пишет "Медуза". На борту находились спортсмены-парашютисты.
В Кемеровской области России на аэродроме Танай потерпел крушение самолет Le L-410, пишет "Медуза". На борту находились спортсмены-парашютисты.
Самолетом владело местное отделение ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России). Во время тренировочного полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, после чего было решено вернуться на аэродром. При развороте самолет крылом задел крону деревьев и разбился. По данным источника издания "Интерфакс", самолет падал с высоты примерно 100 метров.
На борту находились 19 человек. В отделении ДОСААФ сообщили, что погибли девять из них.
В связи с крушением следственное управление СК начало доследственную проверку. Источник "Интерфакса" сообщил, что самолет прошел плановое периодическое техобслуживание в апреле.