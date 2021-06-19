В России разбился самолет с парашютистами - погибли девять человек

Самолетом владело местное отделение ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России). Во время тренировочного полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, после чего было решено вернуться на аэродром. При развороте самолет крылом задел крону деревьев и разбился. По данным источника издания "Интерфакс", самолет падал с высоты примерно 100 метров.