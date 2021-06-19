Новый рубеж: вакцинацию завершил каждый четвертый латвиец

В пятницу вакцину от Covid-19 получили 13 589 человек, из которых 2719 получили первую дозу, а 9 262 человека - вторую. Еще 1608 человек были привиты однократной вакциной Johnson & Johnson (J&J).

В целом в стране первую дозу вакцины от Covid-19 получили 580 129 человек, а 475 287 человек завершили процесс вакцинации.

Завершившими процесс вакцинации считаются люди, получившие обе дозы вакцины производства AstraZenecа, Pfizer/BioNTech или Moderna, а также вакцину Johnson & Johnson, для которой требуется только одна доза. Иммунитет к Covid-19 вырабатывается в разное время после получения разных вакцин.

К 18 июня в стране было использовано 1 055 416 доз вакцины от Covid-19.

По данным Центрального статистического управления (CSP), на начало апреля 2021 года население Латвии составляло 1 887 600 человек, то есть первую дозу вакцины от Covid-19 получили 30,73% жителей страны, обе дозы - 25,18%.

Вчера в Латвии было использовано 2432 первых доз вакцины Pfizer/BioNTech и 6824 вторых дозы этой вакцины, 286 первых доз вакцины Moderna и 970 вторых доз этой вакцины, одна первая доза вакцины AstraZeneca и 1468 вторых доз этой вакцины, а также 1608 доз вакцины J&J, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.