Выявлено 84 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель упал до 108,8
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 84 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались восемь заболевших.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 84 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались восемь заболевших.
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 117,8 до 108,8 случая. В последний раз кумулятивный показатель был ниже только 26 октября прошлого года - 106,9 случая на 100 000 населения.
За последние сутки проведен 8381 тест на Covid-19. Доля положительных результатов - 1%. Последний раз доля положительных тестов была ниже только 1 октября прошлого года - 0,9%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 736 человек, скончались 2486 заразившихся коронавирусом.
Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние две недели в Латвии было выявлено 2059 случаев Covid-19. Остальные зараженные считаются переболевшими.