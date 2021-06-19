Выявлено 84 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель упал до 108,8

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 117,8 до 108,8 случая. В последний раз кумулятивный показатель был ниже только 26 октября прошлого года - 106,9 случая на 100 000 населения.

За последние сутки проведен 8381 тест на Covid-19. Доля положительных результатов - 1%. Последний раз доля положительных тестов была ниже только 1 октября прошлого года - 0,9%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 736 человек, скончались 2486 заразившихся коронавирусом.