Фото, видео ⟩ "Я не был готов умереть!" Незнакомец невероятным образом помог спасти заблудившегося в лесу человека

Когда житель США Рене Компен сфотографировал свои запачканные копотью ноги, он опасался, что это будет его последняя фотография. Он заблудился во время похода по Южной Калифорнии и думал, что умрет, сообщает The Washington Post.

"Я еще не готов умереть", - пытался сказать себе 45-летний Рене, крича о помощи и создавая сигнал SOS из угля.

Рене бесчисленное количество раз ходил в походы по национальным лесным тропам Лос-Анджелеса, но 12 апреля решил пойти по новой лесной дороге. Запланированная двухчасовая прогулка превратилась в грандиозную спасательную операцию.

Мужчина в течение нескольких часов в одиночестве пытался найти верный путь назад, но у него ничего не вышло, и Рене начал бояться. С приближением вечера температура стала резко падать, задул ветер.

Он взял свой телефон, в котором оставалось менее 10% зарядки, и поднялся наверх, чтобы попытаться получить хоть какой-то сигнал.

"SOS. Мой телефон разрядится. Я потерялся", - написал Рене в текстовом сообщении другу.

Он отправил две фотографии со своим местонахождением. Получатель получил только одну фотографию - изображение с его ногами.

Операция по спасению Рене

Информация, полученная с изображения, была незначительной - разрешение фото было плохим. Хуже всего было то, что настройки местоположения на телефоне Рене были отключены.

Правда, зернистое изображение было достаточно подробным, чтобы некий незнакомец мог узнать местонахождение Рене.

Бен Куо работал из дома в округе Вентурана в отдалении 96 километров, когда увидел сообщение департамента шерифа округа Лос-Анджелес в Twitter с фотографией пропавшего Рене.

Спасательные и поисковые бригады в течение ночи интенсивно разыскивали Рене, но безрезультатно. По этой причине была запрошена помощь общественности через Twitter.

Are You an Avid Hiker in the Mt. Waterman Area? #LASD SAR Teams need help locating a #missing hiker. He sent this picture to a friend. His car was found near Buckhorn Campground/Trailhead. Call us if you recognize the area pictured below 818-248-3464. https://t.co/Xi0VL6Mxfi pic.twitter.com/1lUMrgj4y9 — LA County Sheriffs (@LASDHQ) April 13, 2021

Сержант Джон Гилберт указал, что Рене мог находиться на холме высотой около 2130 метров, а порывы ветра затрудняли спасательные работы.

"У нас не было информации о том, что он готов провести ночь на открытом воздухе", - сказал Гилберт.

47-летний Куо посмотрел на фотографию и подумал: "Я знаю, что смогу найти Рене".

Куо работает в сфере высоких технологий, он также работал радиооператором. В течение нескольких лет его хобби было предупреждать общественность о стихийных бедствиях через Twitter. Он регулярно изучает спутниковые снимки, чтобы определять и отслеживать местные лесные пожары.

У Бена есть еще одно особое хобби. "Мне всегда нравилось искать места, где делаются разные снимки".

Он часто пытался найти места, где снимались сцены из фильмов, телешоу или рекламных роликов. Самое главное, что во многих случаях он успешно их находил.

Когда Бен увидел фотографию с ногами Рене, он инстинктивно посмотрел на спутниковую карту. Поскольку полиция заявила, что машина Рене была обнаружена недалеко от лагеря Бахорн, он сузил область поиска.

Спасение Рене Компена ФОТО: Twitter/@LASDHQ

"Со спутников можно получить много детальной информации", - говорит Куо, который тоже любит ходить в походы, но никогда не бывал там, где пропал Рене.

Первое, что заметил Бен - это зелень. "Это означало, что он должен был быть на южной стороне, потому что на севере не было зеленых долин".

Обнаружение этого факта еще больше сузило область поиска, и Бен нашел на карте место с похожим рельефом. Последним шагом было сравнение деталей с изображениями, доступными в Google Earth.

Фотографии совпали, он поделился скриншотом в Twitter и позвонил в полицию Лос-Анджелеса, чтобы сообщить о своем открытии.

VIDEO: Hoist Rescue, #LASD Air Rescue 5 deploys LASD SEB Tactical Medics to rescue hiker missing since yesterday in the Mt Waterman area. LASD SAR Teams searched for him throughout the night and all today. Cold, hungry and tired, but uninjured. Saving lives priority 1. 1/2 pic.twitter.com/zNGgIvwxJI — SEB (@SEBLASD) April 14, 2021

"После проверки доступной информации мы были уверены в местонахождении Рене. Команда спасателей немедленно направилась к вертолету", - сказал Гилберт.

После более чем суток поисков спасатели нашли Рене примерно в одном километре от места, указанного Беном.

"Было очень приятно узнать, что его нашли. Если у людей есть какая-либо информация, они должны поделиться ею в социальных сетях", - заключил Куо.

"Информация Бена помогла нам намного быстрее добраться до места, где был Рене. Это был огромный поворот в его спасательной операции", - сказал Гилберт.

Рене провел в лесу более 27 часов, и услышать звуки вертолета было огромным облегчением.

"Я в безопасности! Я расплакался", - сказал Рене, получивший легкие травмы.

"Я обязан тебе жизнью!"

Рене уже несколько раз ходил в такие походы и рассказал, что даже не осознавал, что заблудился.

Время в лесу в одиночестве он описал как ужасное - у него был только литр воды и один шоколадный батончик, не было фонарика.

"Я не хотел сдаваться и забирался как можно выше, чтобы меня могли лучше увидеть. Я не знаю, продержался ли бы еще день, потому что, скорее всего, упал бы, пытаясь подняться выше", - сказал Рене.

Спасение Рене Компена ФОТО: Twitter/@LASDHQ

Он продолжал кричать о помощи, хотя это было напрасно. "Крики просто разносились эхом в горах, и никто не отвечал, я потерял голос".

Рене провел ночь в глубокой тревоге, потому что заметил двух горных львов и медведя. Для безопасности он вооружился деревянной палкой и несколькими острыми камнями на случай, если ему пришлось бы защищаться.

Рене получил переохлаждение, потому что был одет только в шорты и свитер. Чтобы ноги не мерзли, он свернулся клубком и накрыл ноги рюкзаком.

Гилберт указал, что люди часто исчезают в лесу. В прошлом году было зарегистрировано 162 таких случая. Чтобы избежать таких ситуаций, он призывает людей планировать свои пешеходные маршруты и сообщать другим людям, куда они пошли. Сержант также призывает брать с собой карту, так как мобильная связь может быть ограничена.

Он сказал, что дело Рене могло закончиться иначе, если бы Бен со своими навыками не пришел ему на помощь.

Наконец Рене был успешно спасен вертолетом. Один из спасателей написал на листке бумаги: "Вам очень повезло!".

Спасение Рене Компена ФОТО: Twitter/@LASDHQ

После приземления Рене сообщил семье, что его спасли и что спасатели рассказали, как его удалось найти.

После случившегося Рене связался с Беном и выразил ему огромную благодарность.