Видео ⟩ Водитель Mercedes торопился в Лиепаю со скоростью 169 км/ч. Полиция не осталась в стороне

Видео: Полиция останавливает водителя Mercedes-Benz

Вчера, 17 июня, около 13:00 сотрудники по наблюдению за дорожным движением Курземского отделения полиции, патрулируя волость Ница, задержали нарушителя, зафиксировав на нетрафарированном автомобиле превышение скорости - машина мимо полицейских проехала еще на разрешенной скорости, однако после серьезно ее превысила, достигнув 169 км/ч, то есть превышение на 79 км/ч. По словам Шершневой, в этот момент сотрудники правоохранительных органов, включив звуковой и световой сигналы, отправились за нарушителем, чтобы задержать его, что и было сделано.

За рулем автомобиля Mercedes-Benz находился гражданин Литвы, который признал свое нарушение и не возражал сотрудникам полиции, добавив только, что он очень спешит в Лиепаю, куда должен попасть к определенному времени. По словам Шершневой, такая спешка обойдется мужчине в 400 евро и лишение прав на шесть месяцев.