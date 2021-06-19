Сб, 19.06.2021
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Видео ⟩ Водитель Mercedes торопился в Лиепаю со скоростью 169 км/ч. Полиция не осталась в стороне

ФОТО: Ekrānuzņēmums no VP video

Государственная полиция остановила водителя, который мчался в Лиепаю со скоростью 169 километров в час в месте, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч, сообщила старший специалист по связям с общественностью и сотрудничеству Управления полиции Курземского региона Мадара Шершнева.

Видео: Полиция останавливает водителя Mercedes-Benz

Вчера, 17 июня, около 13:00 сотрудники по наблюдению за дорожным движением Курземского отделения полиции, патрулируя волость Ница, задержали нарушителя, зафиксировав на нетрафарированном автомобиле превышение скорости - машина мимо полицейских проехала еще на разрешенной скорости, однако после серьезно ее превысила, достигнув 169 км/ч, то есть превышение на 79 км/ч. По словам Шершневой, в этот момент сотрудники правоохранительных органов, включив звуковой и световой сигналы, отправились за нарушителем, чтобы задержать его, что и было сделано.

За рулем автомобиля Mercedes-Benz находился гражданин Литвы, который признал свое нарушение и не возражал сотрудникам полиции, добавив только, что он очень спешит в Лиепаю, куда должен попасть к определенному времени. По словам Шершневой, такая спешка обойдется мужчине в 400 евро и лишение прав на шесть месяцев.

Полиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости и несоблюдение других правил дорожного движения ставят под угрозу не только безопасность водителя, но и безопасность и здоровье других участников дорожного движения.

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