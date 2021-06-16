Остапенко на день рождения показала платье за 2600 евро

Остапенко поделилась фотографиями в Instagram, подписав: "Сладкие 24! Спасибо всем, кто сделал этот день особенным!"

Издание Privātā Dzīve сообщает, что Алёна на свой день рождения надела платье от Louis Vuitton стоимостью 2600 евро, которое вечером заменила на костюм Moschino, чья цена оценивается примерно в 800 евро.

Издание также отметило, что в торжествах не участвовала её вторая половинка - футболист Артур Карашаускас.