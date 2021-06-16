Остапенко в день рождения показала платье за 2600 евро
Латвийская звезда тенниса Алёна Остапенко 8 июня отметила свой 24-й день рождения. Спортсменка поделилась в соцсетях фотографиями, на которых можно увидеть, как прошла её вечеринка.
Латвийская звезда тенниса Алёна Остапенко 8 июня отметила свой 24-й день рождения. Спортсменка поделилась в соцсетях фотографиями, на которых можно увидеть, как прошла её вечеринка.
Остапенко поделилась в Instagram фотографиями, которые подписала кратко: "Сладкие 24! Спасибо всем, кто сделал этот день особенным!".
Издание Privātā Dzīve сообщает, что Алёна на свой день рождения надела платье от Louis Vuitton за 2600 евро, которое вечером заменила на костюм Moschino стоимостью примерно 800 евро.
Издание также отметило, что в торжествах не участвовал возлюбленный именинницы - футболист Артур Карашаускас.
В последние годы Остапенко проводила шикарные вечеринки в честь своего дня рождения, но из-за пандемии в этом году празднование прошло спокойнее - в частном доме в Риге.