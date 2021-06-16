Остапенко в день рождения показала платье за 2600 евро

Остапенко поделилась в Instagram фотографиями, которые подписала кратко: "Сладкие 24! Спасибо всем, кто сделал этот день особенным!".

Издание Privātā Dzīve сообщает, что Алёна на свой день рождения надела платье от Louis Vuitton за 2600 евро, которое вечером заменила на костюм Moschino стоимостью примерно 800 евро.

Издание также отметило, что в торжествах не участвовал возлюбленный именинницы - футболист Артур Карашаускас.