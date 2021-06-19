Синоптики объявили красное предупреждение об экстремальной жаре

В воскресенье на большей части территории Латвии ожидается очень сильная жара , а в понедельник и вторник - даже экстремально сильная жара, когда во многих местах температура воздуха ночью не опустится ниже +20 градусов, а днем поднимется выше +32 градусов.

В день Лиго экстремальная жара постепенно отступит и сохранится только в восточных регионах страны, а сильная жара сохранится повсюду. По прогнозам синоптиков, на Янов день по всей Латвии ожидается сильная жара.

Как сообщалось ранее, в воскресенье температура воздуха в Латвии поднимется до +30... + 33 градусов, на побережье местами температура воздуха будет ниже.

Рекорд за 104 года?

До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории Латвии 20 июня, составляла +32,1 градуса, и это было более сто лет назад - в 1917 году в Риге.

Завтра в Латвии ожидается небольшая облачность, местами днем и вечером возможны кратковременные дожди и гроза с порывистым ветром. В основном будет дуть умеренный южный ветер.

Специалисты напоминают, что в жаркую погоду следует выбирать подходящую одежду и пить много жидкости. Не рекомендуется употреблять алкоголь, крепкий кофе, чай и напитки с высоким содержанием сахара.

Рекомендуется носить головной убор и легкую, легкую, дышащую одежду. Следует избегать длительных физических нагрузок на солнце, а также пребывания в жарких помещениях.