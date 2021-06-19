Скончался известный хирург Виктор Калнберзс

Калнберзс родился 2 июля 1928 года в Москве в семье доктора Константина Калнберзса. После оккупации Латвии он с родителями переехал в Ригу, где его отец занимал должность заместителя наркома здравоохранения Латвийской ССР.

В 1951 году Калнберзс окончил Рижский медицинский институт по специальности общей врачебной практики, а в 1968 году получил степень хабилитированного доктора.

Более 30 лет Виктор Калнберзс был главным травматологом-ортопедом Министерства здравоохранения Латвии. Оперировал в Англии, Швеции, Португалии, Италии, Болгарии, Венесуэле, Германии, Чехословакии, Афганистане. В 1987 году он стал почетным членом Североамериканской ассоциации хирургов-травматологов.

В 1970 году Виктор Калнберзс провел первую на тот момент в СССР операцию по смене пола. Минздрав СССР осудил эту операцию, запретил публикации о ней и подобные мероприятия в будущем. Калнберзса поддержал только министр здравоохранения Латвийской ССР Вильгельм Канепс, ранее давший устное согласие на операцию.