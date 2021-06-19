Передача: в интернете продается компьютер, который был выдан ученику рижской школы

В телефонном разговоре продавец пытается убедить Bez Tabu, что это компьютер, не купленный за счет госбюджета.

Министерство образования и науки указывает, что после получения информации была проведена проверка, в результате которой было получено подтверждение того, что школьный компьютер продается в рекламе, размещенной в интернете. Также установлено, что конкретное учебное пособие выдано Рижскому самоуправлению.

Bez Tabu обратился в Управление образования, культуры и спорта Рижской думы за разъяснением случившегося, но департамент отказался давать комментарии очно, указав, что ответы будут отправлены в письменной форме.

Пока ожидалось сообщение от ответственного органа, передача снова связалась с продавцом компьютера. Оказывается, компьютер был куплен в ломбарде в Сигулде по цене 220 евро и с наценкой ломбарда 160 евро. Продавцу он не понравился и тот решил продать его по рекламе.

"У нас есть чек. Не похоже, что его вытащили откуда-то из школы, без чека, без чего-либо", - признается торговец.

Продавец также прислал чек, который был свернут, поэтому невозможно было проверить достоверность рассказа продавца. Рекламу удалили, а компьютер со всем чеком якобы вернули в ломбард.

В конце 2020 года Министерство образования и науки закупило более 6000 компьютеров для общеобразовательных и специальных учебных заведений, учрежденных самоуправлениями Латвии, поясняет Сармите Балтмане, представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

"Чтобы предоставить учащимся компьютеры или другое оборудование во время дистанционного обучения, законные представители учащихся попросили школу предоставить компьютерное оборудование или другое оборудование для домашнего обучения", - отметила она.