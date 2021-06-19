Вс, 20.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

Главное за 19 июня ⟩ Смерть рижского писателя Славы Сэ и красное предупреждение об экстремальной жаре

ФОТО: Rus.TVNET

Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!

События дня:

На 53-м году жизни скончался известный латвийский писатель, сценарист и бард Вячеслав Солдатенко (псевд. - Слава Сэ). Известно, что с начала июня он находился в больнице, где боролся с пневмонией, вызванной инфекцией Covid-19.

Виктор Калнберзс, кавалер ордена Трех Звезд, хирург и политический деятель, скончался в возрасте 92 лет. Калнберзс более 30 лет был главным травматологом-ортопедом ныне ликвидированного Министерства здравоохранения Латвии. Оперировал в Англии, Швеции, Португалии, Италии, Болгарии, Венесуэле, Германии, Чехословакии, Афганистане.В 1970 году Виктор Калнберзс провел первую на тот момент в СССР операцию по смене пола.

Оценив последние прогнозы погоды, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о самом высоком уровне жары по всей стране. В воскресенье на большей части территории Латвии ожидается очень сильная жара, а в понедельник и вторник - даже экстремально сильная жара, когда во многих местах температура воздуха ночью не опустится ниже +20 градусов, а днем поднимется выше +32 градусов.

Купание в озере Титурга в Кекавском крае запрещено. Самоуправление Кекавского края получило результаты лаборатории SIA Vides audits по определению качества воды в самых популярных у жителей местах отдыха у воды. Результаты анализов воды показывают, что вода на территории края в Даугаве и реке Кекава чистая и безопасная для купания, образцы соответствуют требованиям. Однако в городе Баложи обнаружено загрязнение бытовых сточных вод в озере Титурга, поэтому купание здесь запрещено.

Государственная полиция остановила водителя, который мчался в Лиепаю со скоростью 169 километров в час в месте, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч. За рулем автомобиля Mercedes-Benz находился гражданин Литвы, который признал свое нарушение и не возражал сотрудникам полиции, добавив только, что он очень спешит в Лиепаю, куда должен попасть к определенному времени. Такая спешка обойдется мужчине в 400 евро и лишение прав на шесть месяцев.

В Кемеровской области России на аэродроме Танай потерпел крушение самолет Le L-410. На борту находились 19 человек. По данным властей Кемеровской области, погибли четверо, 15 человек получили ранения. Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести.

Германия отозвала на родину целый взвод из состава расквартированного в Литве батальона бундесвера после того, как стало известно о непристойном поведении военнослужащих во время вечеринки и распевании ими нацистской песни. Непосредственные виновники после служебной проверки будут уволены со службы.

Певица МакSим (наст. имя - Марина Абросимова) находится в состоянии искусственной комы в одной из московских клиник, ее подключили к аппарату ИВЛ. У исполнительности диагностировали пневмонию с сильным поражением легких.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 84 новых случая Covid-19,  скончались восемь заболевших. Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 117,8 до 108,8 случая.

Новые возможности вакцинации начинают падать как из рога изобилия. С субботы, 19 июня, можно делать прививки в местах торговли даже без предварительной записи. Пункты вакцинации открыты в рижских торговых центрах с пятницы, можно также выбрать конкретного производителя вакцины.

В столице России, Москве, зарегистрировано наибольшее количество случаев коронавируса с начала пандемии - 9120. Накануне было зарегистрировано 9056 новых случаев заражения, до этого наибольшее количество заражений за сутки регистрировалось 24 декабря - 8203. Всего в Москве коронавирусом заразились 1 278 265 человек.

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дельта-вариант Covid-19, который был впервые обнаружен в Индии, в настоящее время становится доминирующим в мире. Индийский штамм продолжает распространяться и в Латвии. В начале недели этот тип выявлен в 43 случаях из всех инфекций.

Почитать, чтобы отвлечься:

18 июня российский юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин отметил свое 45-летие. Торжество артист решил организовать на террасе шикарного московского ресторана.

30-летний эстонец выиграл рекордный джекпот в размере 6 597 136,10 евро. Это самая большая победа эстонцев на игровом портале, а также самая большая победа в истории Optibet.

Латвийская звезда тенниса Алёна Остапенко 8 июня отметила свой 24-й день рождения. Спортсменка поделилась в соцсетях фотографиями, на которых можно увидеть, как прошла её вечеринка.

Учащиеся элитного Таллиннского французского лицея в течение многих лет говорили об этом между собой, а администрация школы закрывала на это глаза. "Эти девушки и сами проявляли инициативу, потому что иначе это не зашло бы так далеко..." В центре истории - учитель французского языка среднего возраста, который был разоблачен и покинул школу незадолго до конца учебного года/

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