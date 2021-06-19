Главное за 19 июня ⟩ Смерть рижского писателя Славы Сэ и красное предупреждение об экстремальной жаре

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На 53-м году жизни скончался известный латвийский писатель, сценарист и бард Вячеслав Солдатенко (псевд. - Слава Сэ). Известно, что с начала июня он находился в больнице, где боролся с пневмонией, вызванной инфекцией Covid-19.

Виктор Калнберзс, кавалер ордена Трех Звезд, хирург и политический деятель, скончался в возрасте 92 лет. Калнберзс более 30 лет был главным травматологом-ортопедом ныне ликвидированного Министерства здравоохранения Латвии. Оперировал в Англии, Швеции, Португалии, Италии, Болгарии, Венесуэле, Германии, Чехословакии, Афганистане.В 1970 году Виктор Калнберзс провел первую на тот момент в СССР операцию по смене пола.

Оценив последние прогнозы погоды, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о самом высоком уровне жары по всей стране. В воскресенье на большей части территории Латвии ожидается очень сильная жара, а в понедельник и вторник - даже экстремально сильная жара, когда во многих местах температура воздуха ночью не опустится ниже +20 градусов, а днем поднимется выше +32 градусов.

Купание в озере Титурга в Кекавском крае запрещено. Самоуправление Кекавского края получило результаты лаборатории SIA Vides audits по определению качества воды в самых популярных у жителей местах отдыха у воды. Результаты анализов воды показывают, что вода на территории края в Даугаве и реке Кекава чистая и безопасная для купания, образцы соответствуют требованиям. Однако в городе Баложи обнаружено загрязнение бытовых сточных вод в озере Титурга, поэтому купание здесь запрещено.

Государственная полиция остановила водителя, который мчался в Лиепаю со скоростью 169 километров в час в месте, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч. За рулем автомобиля Mercedes-Benz находился гражданин Литвы, который признал свое нарушение и не возражал сотрудникам полиции, добавив только, что он очень спешит в Лиепаю, куда должен попасть к определенному времени. Такая спешка обойдется мужчине в 400 евро и лишение прав на шесть месяцев.

В Кемеровской области России на аэродроме Танай потерпел крушение самолет Le L-410. На борту находились 19 человек. По данным властей Кемеровской области, погибли четверо, 15 человек получили ранения. Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести.

Германия отозвала на родину целый взвод из состава расквартированного в Литве батальона бундесвера после того, как стало известно о непристойном поведении военнослужащих во время вечеринки и распевании ими нацистской песни. Непосредственные виновники после служебной проверки будут уволены со службы.

Певица МакSим (наст. имя - Марина Абросимова) находится в состоянии искусственной комы в одной из московских клиник, ее подключили к аппарату ИВЛ. У исполнительности диагностировали пневмонию с сильным поражением легких.

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