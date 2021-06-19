Германия и Португалия выдали самый результативный матч Евро-2020

Матч проходил на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и завершился победой немецкой команды со счётом 4:2.

Сборная Германии перед этой игры занимала последнее место в группе, поэтому неудивительно, что с первых минут подопечные Йоахима Лёва побежали вперёд. На 5-й минуте полузащитник немецкой команды Робин Гозенс головой отправил мяч в сетку ворот сборной Португалии, но арбитр встречи зафиксировал положение вне игры.

В начале матча немцы полностью контролировали ход игры и было непонятно, каким образом Португалия собирается брать очки в этой встрече. Тем не менее при розыгрыше углового на 15-й минуте Германия потеряла мяч, а португальцы убежали в быструю контратаку, которую успешно завершил Криштиану Роналду.

Кстати, 36-летний португалец впервые в карьере забил гол в ворота сборной Германии. Роналду довёл число голов за национальную команду до 107, и ему осталось забить лишь два гола, чтобы повторить мировой рекорд экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

После пропущенного мяча немцы немного успокоились и стали действовать аккуратнее. На 35-й минуте Гозенс пробил по воротам Руя Патрисиу, но мяч полетел вдоль ворот, а там Кай Хаверц опередил Рубена Диаша, подставил ногу и сравнял счёт. Позже гол всё-таки переписали на португальского защитника.

Второй автогол случился всего четыре минуты спустя, когда португальская оборона вновь дала трещину - Йозуа Киммих простреливал от лицевой на правом фланге вратарской, а Рафаэл Геррейру подрезал мяч в собственные ворота.

В самом начале второго тайма неудержимый Гозенс прострелил с угла вратарской, а Хаверц подставил ногу и занёс мяч в ворота. На этот раз мяч был записан на 22-летнего полузащитника "Челси" и сборной Германии.

На 60-й минуте наконец-то и сам Гозенс отметился голом - Киммих навесил во вратарскую, а немецкий полузащитник "Аталанты" головой с метра спокойно отравил мяч в сетку Патрисиу.

7 минут спустя португальцам удалось сократить отставание в счёте. После стандарта мяч покидал поле, но Роналду успел скинуть его в район дальней штанги, где Диогу Жота оставалось лишь вколотить мяч в пустые ворота.

На 79-й минуте португальцы могли сократить отставание в счёте до минимума, но мяч после удара Ренату Саншеша примерно с 25 метров угодил в штангу.

В оставшееся время немцы практически перестали атаковать и играли на удержание комфортного счёта. Эта тактика принесла свои плоды. 4:2 - первая победа немецкой команды на Евро-2020.

Ситуация в группе "F" после этого матча выглядит следующим образом: Франция - 4 очка, Германия и Португалия - по 3 очка, Венгрия - 1 очко. В заключительном туре сборная Франции сыграет с Португалией, а Германия - с Венгрией. Оба матча пройдут 23 июня.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу :

19 июня, 22:00, Испания - Польша