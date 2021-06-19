Левандовски не позволил Испании обыграть Польшу

Матч проходил на стадионе "Ла Картуха" в Севилье и завершился со счётом 1:1.

Счёт на 26-й минуте открыл нападающий сборной Испании Альваро Морато, который в касание переправил мяч в ворота поляков после прострела Жерара Морено. На 54-й минуте Роберт Левандовски точным ударом головой сравнял счёт, а четыре минуты спустя Морено мог вновь вывести свою команду вперёд, но нападающий "Вильярреала" не реализовал пенальти.

Отметим, что полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски, появившийся на поле на 55-й минуте, стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он вышел на поле в возрасте 17 лет и 246 дней.

После двух туров испанцы с двумя очками занимают третье место в группе "Е", а Польша с одним очком распологается на последнем месте. Вторую строчку с тремя очками занимает Словакия, а возглавляет квартет команда Швеции (4 очка).

В последнем туре Испания сыграет со сборной Словакии, а шведы встретятся с поляками. Оба матча пройдут 23 июня.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу :

20 июня, 19:00, Италия - Уэльс

20 июня, 19:00, Швейцария - Турция