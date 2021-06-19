"Они не должны были умирать". Эксперты опасаются, что осенью грядет новый "локдаун"

"Они не должны были умирать". Об этом врачи думают часто, когда от Covid-19 умирает пациент с хроническим заболеванием. Хотя хронических больных прививают уже с зимы, умирают чаще всего те, кто решил от отказаться от вакцинации.

Думпис подчеркнул, что в отделении интенсивной терапии не было вакцинированных от Covid-19 пациентов.

Осенью можно предотвратить подобные случаи смерти, чего не удалось сделать в прошлом году, поскольку сейчас доступны вакцины, подчеркивает Плаудис.

"Вирус циркулирует и не исчезает. Инфекцию можно победить заранее. Как раз наоборот, лето - идеальный период, когда хорошая погода и больше времени. Нужно вакцинироваться", - убеждает Плаудис.

Думпис разделяет эту точку зрения, указывая на то, что осталось один или два месяца для вакцинации достаточного количества людей. Тем более что до Латвии дошел дельта-вариант, или индийский штамм коронавируса.

"Мы видим, как Великобритания борется, проводит вакцинацию, и число заболевших растет. У нас чрезвычайная ситуация. Это одна из причин, по которой вакцинироваться нужно как можно скорее. Осенью откроются школы и число случаев увеличится, потому что дети не привиты. Для завершения вакцинации потребуется один месяц плюс две недели".

Оба специалиста прогнозируют, что, если не будет достигнут уровень вакцинации хотя бы в 70 процентов населения Латвии, осенью придется принимать решения о закрытии учреждений и удаленной жизни.

"Если кто-то думает, что все закончится летом, нет, этого не произойдет. Но мы сможем жить без ограничений, если будем вакцинированы", - пояснил Думпис.