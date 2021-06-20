В Риге прошла первая в году тропическая ночь. Что это значит?

В пять часов утра температура воздуха в столице была от +18 градусов в международном аэропорту до +21 градуса в центре города и Даугавгриве.

Вторую ночь подряд температура воздуха в Лиепайском порту не опускалась ниже +20 градусов. Минимальная температура воздуха около +20 градусов ночью на воскресенье была также в Звейниекциемсе.

Самая низкая температура воздуха в 5 часов утра составила +13 градусов на наблюдательной станции Мадоны.

В воскресенье утром в Латвии преимущественно ясная погода, без осадков. Дует южный, юго-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха в субботу в сети наблюдений LVĢMC составляла от +26,9 градуса в Вентспилсе до +31,6 градуса в Мерсрагсе. В Даугавпилсе и Скривери был побит тепловой рекорд 19 июня.