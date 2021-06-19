В Пурвциемсе мужчина для разрешения спора прибегнул к оружию

Это задержание отличалось от повседневной жизни полиции. Стражи порядка поговорили с компанией, которая громко вела себя в местах общего пользования, и даже уговорили присутствующих успокоиться и разойтись.

Уходя, они встретили на лестнице компанию из трех кричащих и ругающихся человек. Оказалось, что у одного из них было две единицы огнестрельного оружия.

На вооруженного мужчину надели наручники и вместе с двумя обнаруженными единицами огнестрельного оружия доставили в полицейскую машину, также на место происшествия были вызваны дополнительные силы, чтобы вместе с коллегами выяснить, что произошло .

Оказалось, что другой мужчина подошел к задержанному и его жене, чтобы занять денег, но получил отказ, после чего рассердился.

Выяснилось, что арестованный защищался. Расследование показало, что одно оружие было пневматическим, а другое - газовым. Проверив регистрационные номера этого оружия, правоохранители выяснили, что газовый пистолет объявлен Госполицией в розыск.