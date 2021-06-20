Сегодняшний день будет самым жарким за последние два года

В последний раз такая жара в стране была 13 июня 2019 года, когда столбик термометра в Риге поднялся до +33 градусов, а в международном аэропорту "Рига" - до +34 градусов.

В настоящее время действует оранжевое предупреждение о жаре, но на понедельник и вторник по всей стране объявлено красное предупреждение об очень сильной жаре, а в Риге и в восточной части страны оно будет действовать до Лиго.

Воскресенье будет преимущественно сухим и солнечным. Днем и вечером возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть южный ветер - от слабого до умеренного.

20 июня в Риге сохранится солнечная погода, без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, жара усилится до +32 градусов.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории Латвии 20 июня, составляла +32,1 градуса, и это было больше ста лет назад - в 1917 году в Риге, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.