Сегодняшний день будет самым жарким за последние два года
В воскресенье по всей Латвии, за исключением некоторых мест на побережье, воздух прогреется до +30.. + 33 градусов, предупреждают синоптики.
В воскресенье по всей Латвии, за исключением некоторых мест на побережье, воздух прогреется до +30.. + 33 градусов, предупреждают синоптики.
В последний раз такая жара в стране была 13 июня 2019 года, когда столбик термометра в Риге поднялся до +33 градусов, а в международном аэропорту "Рига" - до +34 градусов.
Воскресенье будет преимущественно сухим и солнечным. Днем и вечером возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть южный ветер - от слабого до умеренного.
20 июня в Риге сохранится солнечная погода, без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, жара усилится до +32 градусов.
До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории Латвии 20 июня, составляла +32,1 градуса, и это было больше ста лет назад - в 1917 году в Риге, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Специалисты напоминают, что надо быть осторожными не только из-за сильной жары, но и из-за сильного ультрафиолета - с 11:00 до 16:00 нежелательно находиться под прямыми солнечными лучами.