Вс, 20.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

Сегодняшний день будет самым жарким за последние два года

ФОТО: Pexels

В воскресенье по всей Латвии, за исключением некоторых мест на побережье, воздух прогреется до +30.. + 33 градусов, предупреждают синоптики.

В последний раз такая жара в стране была 13 июня 2019 года, когда столбик термометра в Риге поднялся до +33 градусов, а в международном аэропорту "Рига" - до +34 градусов.

В настоящее время действует оранжевое предупреждение о жаре, но на понедельник и вторник по всей стране объявлено красное предупреждение об очень сильной жаре, а в Риге и в восточной части страны оно будет действовать до Лиго.

Воскресенье будет преимущественно сухим и солнечным. Днем и вечером возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть южный ветер - от слабого до умеренного.

20 июня в Риге сохранится солнечная погода, без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, жара усилится до +32 градусов.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории Латвии 20 июня, составляла +32,1 градуса, и это было больше ста лет назад - в 1917 году в Риге, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Специалисты напоминают, что надо быть осторожными не только из-за сильной жары, но и из-за сильного ультрафиолета - с 11:00 до 16:00 нежелательно находиться под прямыми солнечными лучами.

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