Вс, 20.06.2021
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Ангела Меркель

Выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель упал до 105,5

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались трое заболевших.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 108,8 до 105,5 случая. Ниже этот показатель в последний раз был 25 октября прошлого года - 103,75 случая.

За последние сутки проведено 5023 теста на Covid-19, доля положительных результатов увеличилась с 1% до 1,5%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 810 человек, 2496 заболевших коронавирусом умерли.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние две недели в Латвии было выявлено 1998 случаев Covid-19.

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