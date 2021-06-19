Выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель упал до 105,5

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет

один человек в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 108,8 до 105,5 случая. Ниже этот показатель в последний раз был 25 октября прошлого года - 103,75 случая.

За последние сутки проведено 5023 теста на Covid-19, доля положительных результатов увеличилась с 1% до 1,5%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 810 человек, 2496 заболевших коронавирусом умерли.