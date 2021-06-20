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Харалд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS)

Уэльс проиграл Италии, но всё равно вышел в плей-офф Евро со второго места

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 20 июня, состоялись матчи третьего тура группового этапа Евро-2020, в которых сборные Италии и Уэльса обеспечили себе участие в 1/8 финала.

Италия - Уэльс 1:0

Сборная Италии одержала третью победу на групповом этапе Евро-2020 и с 9 очками завершила выступления в группе "А" на первом месте.

Матч против Уэльса прошёл на стадионе "Олимпико" в Риме и завершился со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 39-й минуте забил полузащитник Маттео Пессина, который перевёл мяч в ворота после навеса со штрафного Марко Верратти.

Отметим, что сборная Италии на групповом этапе одержала три победы в трёх матчах, забила семь голов и ни разу не пропустила. В целом победная серия подопечных Роберто Манчини насчитывает уже 11 матчей кряду. Она длится с 11 ноября 2020 года, а общий счёт за 11 игр - 32:0.

Швейцария - Турция 3:1

Параллельно матч Италия - Уэльс на стадионе "Олимпийский" в Баку встречались команды Швейцарии и Турции. Встреча завершилась победой швейцарцев со счётом 3:1.

Швейцарцы открыли счёт в матче уже на 6-й минуте благодаря точному удару Хариса Сеферовича, а 20 минут спустя Шердан Шакири удвоил преимущество своей сборной. На 62-й минуте Ирфан Кахведжи отыграл один мяч, но уже на 68-й минуте Шакири вновь увеличил преимущество Швейцарии до двух мячей.

Таким образом, по итогам группового этапа второе место в группе "А" занял Уэльс (4 очка), который опередил Швейцарию (4 очка) по разнице забитых и пропущенных мячей. Тем не менее, Швейцария почти наверняка выйдет в плей-офф с третьего места. Турция проиграла все три встречи в группе и стала первой командой, вылетевшей с Евро-2020.

Также уже сейчас известно, что в 1/8 финала сборная Италии встретиться с Австрией либо Украиной, а Уэльс встретится со второй командой группы "B", где играют Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

  • 21 июня, 19:00, Северная Македония - Нидерланды
  • 21 июня, 19:00, Украина - Австрия
  • 21 июня, 22:00, Финляндия - Бельгия
  • 21 июня, 22:00, Россия - Дания

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

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