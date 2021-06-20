Эриксена выписали из больницы, он поддержит сборную Дании в матче с Россией

Напомним, Эриксен перенёс остановку сердца в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1). У 29-летнего футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь.

BBC сообщает, что 29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Эриксен уже встретился с партнёрами по национальной команде и пообещал болеть за них во время матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против сборной России.

"Было здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они сыграли вчера вечером. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", - приводит слова футболиста BBC.

Сейчас Эриксен находится вместе с семьёй в своём доме в датском городе Оденсе. "Он в порядке. Теперь мы здесь, и нам просто нужно немного отдыха и спокойствия", - цитирует жену футболиста Сабрину La Gazzetta dello Sport.