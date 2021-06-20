Вс, 20.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

Эриксена выписали из больницы, он поддержит сборную Дании в матче с Россией

Полузащитника миланского "Интера" и сборной Дании Кристиана Эриксена выписали из госпиталя Rigshospitalet. Об этом сообщает Instagram датской национальной команды.

Напомним, Эриксен перенёс остановку сердца в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1). У 29-летнего футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь.

BBC сообщает, что 29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Эриксен уже встретился с партнёрами по национальной команде и пообещал болеть за них во время матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против сборной России.

"Было здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они сыграли вчера вечером. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", - приводит слова футболиста BBC.

Сейчас Эриксен находится вместе с семьёй в своём доме в датском городе Оденсе. "Он в порядке. Теперь мы здесь, и нам просто нужно немного отдыха и спокойствия", - цитирует жену футболиста Сабрину La Gazzetta dello Sport.

Матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия - Дания пройдёт на стадионе "Паркен" в Копенгагене 21 июня в 22:00 по латвийскому времени.

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