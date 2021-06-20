Эриксена выписали из больницы, он поддержит сборную Дании в матче с Россией
Полузащитника миланского "Интера" и сборной Дании Кристиана Эриксена выписали из госпиталя Rigshospitalet. Об этом сообщает Instagram датской национальной команды.
Полузащитника миланского "Интера" и сборной Дании Кристиана Эриксена выписали из госпиталя Rigshospitalet. Об этом сообщает Instagram датской национальной команды.
Напомним, Эриксен перенёс остановку сердца в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1). У 29-летнего футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь.
BBC сообщает, что 29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Эриксен уже встретился с партнёрами по национальной команде и пообещал болеть за них во время матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против сборной России.
Сейчас Эриксен находится вместе с семьёй в своём доме в датском городе Оденсе. "Он в порядке. Теперь мы здесь, и нам просто нужно немного отдыха и спокойствия", - цитирует жену футболиста Сабрину La Gazzetta dello Sport.
Матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия - Дания пройдёт на стадионе "Паркен" в Копенгагене 21 июня в 22:00 по латвийскому времени.