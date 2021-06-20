Видео ⟩ Евгений Гришковец выразил сожаление по поводу своих слов в адрес Земфиры

Евгений Гришковец заметил, что его речь не была подготовлена, а произнесена в рамках жаркой дискуссии с Михаилом Козыревым.

"Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев", - сказал Гришковец.

Он сожалеет, что его слова "послужили причиной переживаний и душевных мук" Земфиры и ее преданных поклонников. Гришковец также отметил, что иск Земфиры вызвал у него "изумление".

Напомним, певица Земфира подала иск о защите чести и достоинства против писателя и музыканта Евгения Гришковца. Артистка требует полтора миллиона рублей (около 17,3 тысячи евро).

Поводом для иска стали высказывания Евгения Гришковца в эфире программы "Би Коз" на телеканале "Дождь" 27 мая. Музыкант в нем прокомментировал новый альбом Земфиры "Бордерлайн", назвал певицу "наркоманкой", а ее песни - "наркоманскими".

"Она наркоманка, и это наркоманские песни", - сказал Гришковец.