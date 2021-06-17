Видео ⟩ Один из худших автоголов в истории футбола: гигантский провал или умышленные действия вратаря?

Родившийся в Канаде вратарь сборной Гаити Жозуэ Дюверге в начале второго тайма на 46-й минуте, когда счёт был 0:0, очень неудачно отработал с мячом, полученным от защитника своей команды. У вратаря было немало времени, чтобы принять решение, поскольку нападающие ещё не стали его прессинговать. Он попробовал выбить мяч, но не попал, и снаряд продолжил катиться к воротам. Дюверге запаниковал и вновь попытался вынести мяч, однако задел его опорной ногой и забил автогол.
Видео: автогол сборной Гаити
Это был просто очень неудачный эпизод или умышленный поступок?
Сборная Канады выиграла этот матч со счётом 3:0, превзойдя Гаити по сумме двух игр со счётом 4:0. В результате команда Гаити выбыла из дальнейшей борьбы за путёвку в финал чемпионата мира по футболу.