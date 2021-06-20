Видео ⟩ Очень дорогое ДТП: в Филадельфии разбились сразу три Ferrari

Давно известно, что скоростной двигатель и головокружительный разгон легко вызывают адреналин и размывает трезвый взгляд. Именно это случилось с водителем Ferrari 488 GTB, который во время парада суперкаров в Филадельфии немного перестарался со скоростью.

На скорости, значительно превышающей допустимую, водитель Ferrari с опозданием заметил, что идущий впереди автомобиль тормозит. Быстрыми движениям руля мужчине удалось избежать удара в заднюю часть машины, но, к сожалению, не в едущую рядом Ferrari 488 Pista - еще более дорогую версию модели 488. Что еще хуже, 488 Pista как бильярдный шар отскочила от 488 GTB и врезалась в третий Ferrari - 458 Italia.

Как видно на снимках с места происшествия, материальный ущерб значительный. К счастью, в результате ДТП жертв не было.