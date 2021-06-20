В Израиле в двух регионах снова нужно обязательно носить маски

Жители должны носить маски в помещении и на открытом воздухе в регионе Биньямина, к югу от Хайфы, и в Модина-Макабима-Реуте.

Решение было принято через несколько дней после того, как Израиль отменил требование носить маски, учитывая снижение числа инфекций.

Однако в школе в Биньямине уже подтверждено заражение коронавирусом 45 учеников, а в Модине, между Тель-Авивом и Иерусалимом, около десяти.

Как сообщают СМИ, вспышки в школах связаны с возвращением населения из заграничных поездок, а также с заражением наиболее заразным дельта-вариантом вируса.

Две недели назад в Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет от Covid-19.