Вс, 20.06.2021
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Криштиану Роналду, лидер сборной Португалии по футболу
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В Израиле в двух регионах снова нужно обязательно носить маски

ФОТО: AP/Scanpix

Правительство Израиля снова потребовало от людей в двух регионах страны носить маски для лица в ответ на новые вспышки коронавируса в школах, заявило Министерство здравоохранения страны в воскресенье, 20 июня, сообщает DPA.

Жители должны носить маски в помещении и на открытом воздухе в регионе Биньямина, к югу от Хайфы, и в Модина-Макабима-Реуте.

Решение было принято через несколько дней после того, как Израиль отменил требование носить маски, учитывая снижение числа инфекций.

Однако в школе в Биньямине уже подтверждено заражение коронавирусом 45 учеников, а в Модине, между Тель-Авивом и Иерусалимом, около десяти.

Как сообщают СМИ, вспышки в школах связаны с возвращением населения из заграничных поездок, а также с заражением наиболее заразным дельта-вариантом вируса.

Две недели назад в Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет от Covid-19.

В декабре страна с населением в девять миллионов человек начала кампанию вакцинации. Первую вакцину получили почти 5,5 миллиона человек, а более 5,1 миллиона были вакцинированы полностью.

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