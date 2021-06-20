Вс, 20.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко

ФОТО: https://www.facebook.com/profsoyuz.zhurnalistov

Российский тележурналист, глава "Общественного телевидения России" Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.

Лысенко скончался после продолжительной болезни, сказал представитель ОТР.

Baza сообщила, что журналист болел Covid-19.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Лысенко, сообщил Дмитрий Песков.

Анатолий Лысенко - журналист, режиссер, продюсер, работал на телевидении с 1968 года. В конце 1980-х годов он был руководителем программы "Взгляд". В 2012 году стал руководителем "Общественного телевидения России".

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