Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко
Российский тележурналист, глава "Общественного телевидения России" Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
Российский тележурналист, глава "Общественного телевидения России" Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
Лысенко скончался после продолжительной болезни, сказал представитель ОТР.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Лысенко, сообщил Дмитрий Песков.
Анатолий Лысенко - журналист, режиссер, продюсер, работал на телевидении с 1968 года. В конце 1980-х годов он был руководителем программы "Взгляд". В 2012 году стал руководителем "Общественного телевидения России".