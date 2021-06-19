Старшая из двух собак Байдена, Чэмп, умерла в почтенном возрасте для овчарки

"Наша семья сегодня потеряла любящего спутника, Чэмпа. Я буду скучать по нему," - написал в "Твиттере" президент США.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

Чэмп - одна из двух немецких овчарок, живших с семьей Байденов в Белом доме. Второго пса зовут Мейджор.

Байден получил Чэмпа в подарок еще в 2008 году, когда был избран вице-президентом.

"Он был рядом с нами и в самые радостные моменты, и в дни скорби. Он чувствовал все, о чем мы молчали - каждую нашу эмоцию. Мы любим нашего милого мальчика и будем всегда по нему скучать," - говорится в совместном заявлении президента и первой леди.

"Даже в последние месяцы, когда силы Чэмпа начали убывать, он всегда вставал, когда мы входили в комнату, всегда вилял хвостом и требовал почесать ему ухо или живот. Он всегда хотел быть там, где были мы, и когда он был рядом, все сразу становилось лучше," - делятся Байдены.

Когда Байден был вице-президентом, юный Чэмп "больше всего любил гоняться за мячами для гольфа на лужайке Морской обсерватории, или гонять наших внуков по заднему двору нашего дома в Делавэре," вспоминает президентская чета.

Чэмп и Джилл Байден ФОТО: Reuters

Собаки четы Байденов переехали в Белый дом в январе. Чэмп жил там и раньше, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме.

Традиции держать питомцев в Белом доме уже более ста лет. Она прерывалась лишь на время президентства Дональда Трампа.