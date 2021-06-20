Фото ⟩ В Бельгии торнадо повредил здания: пострадали 17 человек
В Бельгии, в городе Борен, торнадо повредил несколько десятков зданий, 17 человек получили ранения, сообщает DPA со ссылкой на агентство Belga.
В Бельгии, в городе Борен, торнадо повредил несколько десятков зданий, 17 человек получили ранения, сообщает DPA со ссылкой на агентство Belga.
В субботу, 19 июня, были снесены крыши домов, выбиты окна, повреждены машины, сообщают местные СМИ.
92 здания были повреждены, а около десяти домов уже непригодны для проживания.
Пострадали люди, которые находились на террасе кафе во время шторма.
Борен расположен к югу от Намюра, недалеко от границы с Францией.