Вс, 20.06.2021
Процесс вакцинации становится ближе к людям, чтобы у них была возможность сделать прививку в приятной обстановке. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Фото ⟩ В Бельгии торнадо повредил здания: пострадали 17 человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Бельгии, в городе Борен, торнадо повредил несколько десятков зданий, 17 человек получили ранения, сообщает DPA со ссылкой на агентство Belga.

В субботу, 19 июня, были снесены крыши домов, выбиты окна, повреждены машины, сообщают местные СМИ.

92 здания были повреждены, а около десяти домов уже непригодны для проживания.

ФОТО: AFP / Scanpix

Пострадали люди, которые находились на террасе кафе во время шторма.

Борен расположен к югу от Намюра, недалеко от границы с Францией.

ФОТО: AFP / Scanpix
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