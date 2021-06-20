Фото ⟩ В Бельгии торнадо повредил здания: пострадали 17 человек

В субботу, 19 июня, были снесены крыши домов, выбиты окна, повреждены машины, сообщают местные СМИ.

92 здания были повреждены, а около десяти домов уже непригодны для проживания.

ФОТО: AFP / Scanpix

Пострадали люди, которые находились на террасе кафе во время шторма.

Борен расположен к югу от Намюра, недалеко от границы с Францией.