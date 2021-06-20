Вс, 20.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель
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США предупредили о новых санкциях из-за отравления Навального

Джо Байден ФОТО: EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL

США готовят новые санкции в отношении России в связи с отравлением политика Алексея Навального, сообщил в эфире CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Медуза".

"Мы готовим еще один пакет санкций, который применим в связи с этой ситуацией", - сказал Салливан.

По словам Салливана, США продолжат вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Салливана, заявила, что "на незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ".

16 июня в Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встретились в статусе глав государств впервые.

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