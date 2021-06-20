США предупредили о новых санкциях из-за отравления Навального

"Мы готовим еще один пакет санкций, который применим в связи с этой ситуацией", - сказал Салливан.

По словам Салливана, США продолжат вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Салливана, заявила, что "на незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ".